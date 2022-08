Apple Aktie News: Apple tendiert am Mittwochvormittag seitwärts

Bei der Apple-Aktie ließ sich um 03.08.2022 09:22:00 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 157,72 EUR. Im Tageshoch stieg die Apple-Aktie bis auf 157,72 EUR. In der Spitze büßte die Apple-Aktie bis auf 157,72 EUR ein. Bei 157,72 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 345 Apple-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.04.2022 bei 162,88 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Apple-Aktie derzeit noch 3,17 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 119,44 EUR. Dieser Wert wurde am 05.10.2021 erreicht. Mit einem Kursverlust von 32,05 Prozent würde die Apple-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 172,89 USD je Apple-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Apple am 28.07.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,20 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Apple ein EPS von 1,30 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Apple im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,87 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 82.959,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 81.434,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Apple-Bilanz für Q4 2022 wird am 03.11.2022 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 6,96 USD je Aktie belaufen.

