Apple Aktie News: Apple macht am Montagmittag Boden gut

Die Apple-Aktie konnte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 158,88 EUR. In der Spitze legte die Apple-Aktie bis auf 158,88 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 158,36 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Apple-Aktien beläuft sich auf 46.099 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 162,52 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.01.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 2,29 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 20.05.2021 gab der Anteilsschein bis auf 100,58 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Apple-Aktie 36,69 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Apple-Aktie bei 171,00 USD.

Apple ließ sich am 27.01.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,10 USD, nach 1,68 USD im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Apple 111,44 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 10,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 123,95 Milliarden USD umgesetzt worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2022 dürfte Apple am 27.01.2022 vorlegen. Schätzungsweise am 02.08.2022 dürfte Apple die Q3 2022-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Apple-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 6,57 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Tesla & Co.: So viel Vertrauen haben Verbraucher laut AutoPacific-Studie in autonomes Fahren

Tesla-Aktie: Warum Tesla den EV-Markt weiter dominiert

Apple-Aktie: Zwischen Vision und Virus

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Apple Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Apple Inc.

Bildquellen: 1000 Words / Shutterstock.com