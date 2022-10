Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Vormittag gesucht

Die Aktie legte um 09:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,5 Prozent auf 146,58 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Apple-Aktie bis auf 146,58 EUR. Bei 146,38 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 793 Apple-Aktien umgesetzt.

Bei 172,66 EUR markierte der Titel am 19.08.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Apple-Aktie somit 15,10 Prozent niedriger. Bei 119,44 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.10.2021 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,72 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Apple-Aktie bei 177,11 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Apple am 28.07.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,20 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Apple ein EPS von 1,30 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Apple mit einem Umsatz von insgesamt 82.959,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 81.434,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 1,87 Prozent gesteigert.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.10.2022 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von Apple rechnen Experten am 26.10.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 6,10 USD je Aktie in den Apple-Büchern.

Redaktion finanzen.net

