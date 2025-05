Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Nachmittag auf rotem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Apple gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 2,6 Prozent auf 199,94 USD.

Die Apple-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 2,6 Prozent auf 199,94 USD ab. Bei 199,50 USD markierte die Apple-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 203,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 2.367.128 Apple-Aktien umgesetzt.

Am 27.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 260,09 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 30,08 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Apple-Aktie. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 169,22 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 15,36 Prozent könnte die Apple-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten Apple-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,980 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,03 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 225,80 USD.

Am 01.05.2025 hat Apple die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,65 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,53 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 95,36 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 90,75 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.07.2025 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 7,22 USD je Apple-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Apple-Aktie verkaufen, bevor es weiter bergab geht: Top-Analyst senkt Kursziel wegen Herausforderungen

Hot Stocks heute: Apple: 100 Mrd. USD Aktienrückkaufprogramm - Bitcoin wird strukturell nachgefragt

Apple-Aktie leidet unter Zollsorgen: Apple verdient mehr als erwartet aber patzt beim Umsatz