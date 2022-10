Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Nachmittag im Plus

Um 04:22 Uhr stieg die Apple-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 146,56 EUR. In der Spitze gewann die Apple-Aktie bis auf 147,18 EUR. Bei 145,74 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 51.276 Apple-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.08.2022 bei 172,66 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Apple-Aktie derzeit noch 15,12 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 07.10.2021 auf bis zu 119,96 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 22,17 Prozent würde die Apple-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 177,11 USD aus.

Apple gewährte am 28.07.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,20 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,30 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Apple in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,87 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 82.959,00 USD im Vergleich zu 81.434,00 USD im Vorjahresquartal.

Apple dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 27.10.2022 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 26.10.2023.

Experten taxieren den Apple-Gewinn für das Jahr 2022 auf 6,10 USD je Aktie.

