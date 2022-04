Apple Aktie News: Apple am Nachmittag Verlust reich

Die Aktionäre schickten das Papier von Apple nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 16:22 Uhr 2,7 Prozent auf 157,08 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Apple-Aktie bei 156,88 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 160,62 EUR. Von der Apple-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 113.659 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (162,88 EUR) erklomm das Papier am 05.04.2022. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Apple-Aktie mit einem Kursplus von 3,69 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 100,58 EUR. Dieser Wert wurde am 20.05.2021 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Apple-Aktie 35,97 Prozent sinken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 171,00 USD.

Apple gewährte am 27.01.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,10 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,68 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 10,09 Prozent auf 111,44 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Apple 123,95 Milliarden USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.01.2022 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2022-Bilanz von Apple rechnen Experten am 02.08.2022.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 6,57 USD je Apple-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Netflix, Google, Apple & Co.: Jim Cramer bleibt bullish gegenüber FAANG-Aktien - wann Anleger zuschlagen sollten

Carl Icahn und Warren Buffett: Zwei Wall Street-Legenden mit gegensätzlichen Philosophien

Apple-Aktie rutscht ab: Apple-Entwicklerkonferenz WWDC erneut als Online-Version

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Apple Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Apple Inc.

Bildquellen: 1000 Words / shutterstock