Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple zeigt sich am Dienstagvormittag fester

Die Apple-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 157,46 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Apple-Aktie bei 157,78 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 157,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.693 Apple-Aktien umgesetzt.

Am 19.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 172,66 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,80 Prozent könnte die Apple-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 05.10.2021 auf bis zu 119,44 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Apple-Aktie damit 31,83 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 175,75 USD an.

Apple ließ sich am 28.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,20 USD gegenüber 1,30 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Apple mit einem Umsatz von insgesamt 82.959,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 81.434,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 1,87 Prozent gesteigert.

Am 03.11.2022 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Apple veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Apple einen Gewinn von 6,09 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

So schätzen die Analysten die Zukunft der Apple-Aktie ein

Jim Cramer: Anleger sollten sich beim Investieren nicht von starken Führungspersönlichkeiten beeinflussen lassen

Apple-Aktie: Die nächste Dimension

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc.

Bildquellen: 1000 Words / shutterstock