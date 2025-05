Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple präsentiert sich am Nachmittag stärker

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Apple. Die Apple-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 196,71 USD.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Apple zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,2 Prozent auf 196,71 USD. Die Apple-Aktie zog in der Spitze bis auf 198,13 USD an. Mit einem Wert von 197,75 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1.344.099 Apple-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (260,09 USD) erklomm das Papier am 27.12.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 32,22 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 169,22 USD am 09.04.2025. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 16,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Apple-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,980 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,03 USD ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 225,80 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Apple am 01.05.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,65 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,53 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 95,36 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 90,75 Mrd. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.07.2025 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Apple-Aktie in Höhe von 7,21 USD im Jahr 2025 aus.

