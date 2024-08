Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Nachmittag kaum verändert

Aktienkurs im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von Apple. Die Apple-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im NASDAQ-Handel bei 213,27 USD.

Die Apple-Aktie zeigte sich um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 213,27 USD an der Tafel. Die Apple-Aktie zog in der Spitze bis auf 213,48 USD an. Bei 211,98 USD markierte die Apple-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 212,04 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1.130.193 Apple-Aktien.

Bei 237,23 USD markierte der Titel am 16.07.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,23 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Apple-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 164,08 USD. Dieser Wert wurde am 20.04.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 29,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Apple-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,991 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Apple 0,940 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 214,67 USD für die Apple-Aktie aus.

Am 01.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,40 USD. Im Vorjahresviertel hatte Apple 1,27 USD je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Apple 85,78 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 81,80 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.10.2024 erfolgen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 6,70 USD je Apple-Aktie.

