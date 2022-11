Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Vormittag billiger

Die Apple-Aktie musste um 09:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 139,12 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Apple-Aktie bisher bei 139,10 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 139,14 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.998 Apple-Aktien umgesetzt.

Am 19.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 172,66 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Apple-Aktie mit einem Kursplus von 19,43 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.06.2022 bei 123,86 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Apple-Aktie 12,32 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 173,38 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Apple am 27.10.2022 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,29 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,24 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 90.146,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 83.360,00 USD umgesetzt.

Apple wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 26.01.2023 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Apple im Jahr 2023 6,23 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

