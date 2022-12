Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple steigt am Mittag

Um 12:04 Uhr wies die Apple-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 135,72 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Apple-Aktie bei 135,94 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 135,76 EUR. Der Tagesumsatz der Apple-Aktie belief sich zuletzt auf 17.434 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 19.08.2022 auf bis zu 172,66 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,39 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 17.06.2022 Kursverluste bis auf 123,86 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Apple-Aktie derzeit noch 9,58 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 173,38 USD je Apple-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Apple am 27.10.2022 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,29 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,24 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 90.146,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 83.360,00 USD umgesetzt worden waren.

Apple dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 26.01.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 6,22 USD je Apple-Aktie.

