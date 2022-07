Apple Aktie News: Apple tendiert am Montagnachmittag tiefer

Die Aktionäre schickten das Papier von Apple nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11.07.2022 16:22:00 Uhr 1,1 Prozent auf 143,16 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Apple-Aktie bei 142,90 EUR. Bei 143,24 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 69.141 Apple-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 162,88 EUR erreichte der Titel am 05.04.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,11 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 20.07.2021 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 119,10 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Apple-Aktie mit einem Verlust von 20,20 Prozent wieder erreichen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 179,22 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Apple am 28.04.2022. Das EPS lag bei 1,52 USD. Im letzten Jahr hatte Apple einen Gewinn von 1,40 USD je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 97.278,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Apple einen Umsatz von 89.584,00 USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 28.07.2022 erwartet. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können Apple-Anleger Experten zufolge am 01.08.2023 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 6,13 USD je Aktie belaufen.

