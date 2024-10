Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Nachmittag leichter

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Apple gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Apple befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,6 Prozent auf 227,78 USD ab.

Die Apple-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr um 0,6 Prozent auf 227,78 USD nach. Die Apple-Aktie sank bis auf 227,34 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 229,32 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.165.422 Apple-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 237,23 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.07.2024). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,15 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.04.2024 bei 164,08 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Apple-Aktie 38,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Apple-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,940 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,989 USD aus. Analysten bewerten die Apple-Aktie im Durchschnitt mit 235,99 USD.

Apple gewährte am 01.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,40 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,27 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 85,78 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 81,80 Mrd. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.10.2024 erfolgen. Schätzungsweise am 23.10.2025 dürfte Apple die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Apple einen Gewinn von 6,67 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 zeigt sich schlussendlich schwächer

Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 letztendlich leichter

Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende schwächer