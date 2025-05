Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Montagnachmittag höher

Apple im Blick

Die Aktie von Apple gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Apple nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 4,6 Prozent auf 207,59 USD.

Am 27.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 260,09 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 25,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 169,22 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 18,48 Prozent könnte die Apple-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Apple-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,980 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,03 USD belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 225,80 USD.

Am 01.05.2025 legte Apple die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,65 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,53 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 95,36 Mrd. USD – ein Plus von 5,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Apple 90,75 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 23.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,20 USD je Apple-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

