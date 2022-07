Apple Aktie News: Apple verbilligt sich am Nachmittag

Die Aktionäre schickten das Papier von Apple nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 13.07.2022 16:22:00 Uhr 2,0 Prozent auf 143,92 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Apple-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 142,10 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 146,16 EUR. Bisher wurden heute 95.288 Apple-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.04.2022 bei 162,88 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Apple-Aktie derzeit noch 11,64 Prozent Luft nach oben. Bei 119,10 EUR fiel das Papier am 20.07.2021 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Apple-Aktie 20,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 179,11 USD für die Apple-Aktie.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Apple am 28.04.2022. Das EPS wurde auf 1,52 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Apple hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 97.278,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 89.584,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Apple wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 28.07.2022 vorlegen. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte Apple möglicherweise am 01.08.2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 6,13 USD je Apple-Aktie.

