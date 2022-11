Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple verteuert sich am Montagvormittag

Um 09:22 Uhr konnte die Aktie von Apple zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 144,36 EUR. Im Tageshoch stieg die Apple-Aktie bis auf 144,48 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 144,38 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.467 Apple-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 172,66 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 16,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 123,86 EUR fiel das Papier am 17.06.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Apple-Aktie mit einem Verlust von 16,55 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der Apple-Aktie wird bei 173,38 USD angegeben.

Apple veröffentlichte am 27.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 1,29 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Apple 1,24 USD je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 90.146,00 USD umgesetzt, gegenüber 83.360,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.01.2023 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Apple einen Gewinn von 6,23 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Benjamin Graham - Der Investor, der Warren Buffett und Michael Burry inspiriert hat

Rückverkauf von gestohlenen Teilen: Ehemaliger Apple-Mitarbeiter räumt jahrelangen Millionenbetrug ein

Apple-Aktie mit deutlichem Plus: Apple-Zulieferer Foxconn steigert Gewinn - Wachstumsprognose gesenkt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc.

Bildquellen: Peter Kotoff / Shutterstock.com