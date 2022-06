Apple Aktie News: Apple am Nachmittag in Grün

Das Papier von Apple legte um 15.06.2022 16:22:00 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 128,76 EUR. Die Apple-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 129,32 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 127,38 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 77.389 Apple-Aktien.

Bei 162,88 EUR erreichte der Titel am 05.04.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,95 Prozent könnte die Apple-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 106,56 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Apple-Aktie 20,83 Prozent sinken.

Analysten bewerten die Apple-Aktie im Durchschnitt mit 179,22 USD.

Am 28.04.2022 hat Apple die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,52 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Apple 1,40 USD je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,59 Prozent auf 97.278,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 89.584,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 02.08.2022 erwartet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,58 USD je Apple-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Apple-Aktie legt zu: Apple schließt Exklusivvertrag mit Major League Soccer

Apple: Bundeskartellamt leitet Untersuchung gegen Werbe-Tracking-Stopper ein - Apple-Aktie in Grün

Aus der Apotheke in die Welt: Wie Coca-Cola zum Softdrink-Giganten wurde

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com