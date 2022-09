Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Freitagvormittag Verlust reich

Um 09:22 Uhr ging es für die Apple-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 150,52 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Apple-Aktie bis auf 150,52 EUR. Bei 150,92 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 1.574 Apple-Aktien den Besitzer.

Am 19.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 172,66 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Apple-Aktie mit einem Kursplus von 12,82 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 119,44 EUR am 05.10.2021. Abschläge von 26,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 177,11 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Apple am 28.07.2022 vor. In Sachen EPS wurden 1,20 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Apple 1,30 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Apple im vergangenen Quartal 82.959,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Apple 81.434,00 USD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2022 erfolgen.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,09 USD je Apple-Aktie belaufen.

