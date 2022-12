Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Freitagvormittag mit roten Vorzeichen

Die Apple-Aktie notierte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 128,28 EUR. Die Apple-Aktie gab in der Spitze bis auf 128,12 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 128,46 EUR. Zuletzt wechselten 2.653 Apple-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 19.08.2022 auf bis zu 172,66 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 25,70 Prozent Plus fehlen der Apple-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.06.2022 bei 123,86 EUR. Derzeit notiert die Apple-Aktie damit 3,57 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 173,38 USD.

Am 27.10.2022 hat Apple die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,29 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,24 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 90.146,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Apple 83.360,00 USD umgesetzt.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.01.2023 veröffentlicht.

Experten taxieren den Apple-Gewinn für das Jahr 2023 auf 6,20 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BMCL / Shutterstock.com