Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Freitagnachmittag freundlich

Die Aktie von Apple gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Apple-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 190,31 USD.

Die Apple-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 190,31 USD. Den Tageshöchststand markierte die Apple-Aktie bei 190,81 USD. Bei 189,84 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 3.556.889 Apple-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.12.2023 bei 199,62 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,89 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.04.2024 bei 164,08 USD. Abschläge von 13,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Apple-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,940 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,988 USD belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 201,13 USD.

Apple gewährte am 02.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,53 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 90,75 Mrd. USD, gegenüber 94,84 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,31 Prozent präsentiert.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Apple wird am 24.07.2024 gerechnet.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Apple ein EPS in Höhe von 7,35 USD in den Büchern stehen haben wird.

