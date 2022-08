Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple zeigt sich am Donnerstagnachmittag gestärkt

Um 04:22 Uhr sprang die Apple-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 171,36 EUR zu. Bei 172,20 EUR erreichte die Apple-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 170,76 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 44.088 Apple-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.08.2022 bei 172,20 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,49 Prozent hinzugewinnen. Am 05.10.2021 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 119,44 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Apple-Aktie derzeit noch 43,47 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 176,78 USD.

Am 28.07.2022 hat Apple die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,20 USD, nach 1,30 USD im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Apple in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,87 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 82.959,00 USD im Vergleich zu 81.434,00 USD im Vorjahresquartal.

Apple dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 03.11.2022 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Apple-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 6,10 USD fest.

