Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Nachmittag mit Verlusten

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Apple. Die Apple-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 2,7 Prozent auf 205,51 USD ab.

Die Apple-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 2,7 Prozent im Minus bei 205,51 USD. Die Apple-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 204,26 USD ab. Bei 207,99 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 2.806.529 Apple-Aktien den Besitzer.

Am 27.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 260,09 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 26,56 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Apple-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 169,22 USD. Derzeit notiert die Apple-Aktie damit 21,45 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Apple-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,980 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,04 USD belaufen. Analysten bewerten die Apple-Aktie im Durchschnitt mit 225,09 USD.

Apple ließ sich am 01.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,65 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 95,36 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 90,75 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Apple am 23.07.2025 präsentieren.

In der Apple-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 7,18 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

