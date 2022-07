Apple Aktie News: Apple am Vormittag mit Kursabschlägen

Die Aktie verlor um 19.07.2022 09:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,3 Prozent auf 145,20 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Apple-Aktie bei 145,02 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 145,26 EUR. Bisher wurden heute 1.140 Apple-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.04.2022 bei 162,88 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Apple-Aktie derzeit noch 10,85 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.07.2021 (119,10 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Apple-Aktie 21,91 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 176,11 USD für die Apple-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Apple am 28.04.2022. Das EPS wurde auf 1,52 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,59 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 97.278,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 89.584,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Apple am 28.07.2022 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 01.08.2023.

Experten gehen davon aus, dass Apple im Jahr 2022 6,12 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

