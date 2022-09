Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei Apple am Nachmittag zu

Die Apple-Aktie konnte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 151,04 EUR. Die Apple-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 151,26 EUR aus. Bei 149,84 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 72.573 Apple-Aktien umgesetzt.

Am 19.08.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 172,66 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,52 Prozent über dem aktuellen Kurs der Apple-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.10.2021 (119,44 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,46 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Apple-Aktie.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Apple-Aktie bei 177,11 USD.

Am 28.07.2022 äußerte sich Apple zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,20 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 82.959,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 81.434,00 USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Apple am 03.11.2022 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Apple im Jahr 2022 6,09 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Inflation weiter stark erhöht: Auf diese Assets setzt Starinvestor Kevin O’Leary

Fondsmanager: Aktienmarkt noch nicht am Tiefpunkt - diese Akten sind jetzt interessant

Burggraben-Aktien im Check: So können sich Anleger absichern

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc.

Bildquellen: nui7711 / Shutterstock.com