Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple präsentiert sich am Montagvormittag fester

Um 09:22 Uhr wies die Apple-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 149,78 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Apple-Aktie bisher bei 149,96 EUR. Bei 149,84 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.290 Apple-Aktien den Besitzer.

Am 19.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 172,66 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,25 Prozent könnte die Apple-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 119,44 EUR am 05.10.2021. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,40 Prozent.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 177,11 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Apple am 28.07.2022 vor. Das EPS belief sich auf 1,20 USD gegenüber 1,30 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,87 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 82.959,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 81.434,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Apple am 03.11.2022 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Apple einen Gewinn von 6,09 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

