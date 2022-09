Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple legt am Nachmittag zu

Die Apple-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 04:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,3 Prozent auf 155,24 EUR. Bei 155,30 EUR markierte die Apple-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 154,40 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 43.653 Apple-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 172,66 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,09 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Apple-Aktie. Am 05.10.2021 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 119,44 EUR ab. Abschläge von 29,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 177,11 USD.

Am 28.07.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,20 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Apple 1,30 USD je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,87 Prozent auf 82.959,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 81.434,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 03.11.2022 erwartet.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 6,09 USD je Apple-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

