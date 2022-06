Apple Aktie News: Apple präsentiert sich am Nachmittag fester

Die Apple-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 21.06.2022 16:22:00 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 128,90 EUR. Im Tageshoch stieg die Apple-Aktie bis auf 129,20 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 127,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 73.278 Apple-Aktien umgesetzt.

Am 05.04.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 162,88 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,86 Prozent. Am 22.06.2021 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 108,56 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Apple-Aktie ist somit 18,74 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 179,22 USD.

Apple veröffentlichte am 28.04.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 1,52 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Apple 1,40 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,59 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 97.278,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 89.584,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.08.2022 veröffentlicht.

Den erwarteten Gewinn je Apple-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 6,58 USD fest.

