Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple verzeichnet am Freitagvormittag Verluste

Die Apple-Aktie notierte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 145,82 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Apple-Aktie bis auf 145,82 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 146,22 EUR. Zuletzt wechselten 257 Apple-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (172,66 EUR) erklomm das Papier am 19.08.2022. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Apple-Aktie somit 15,55 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 17.06.2022 Kursverluste bis auf 123,86 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 17,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 177,88 USD für die Apple-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Apple am 28.07.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,20 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,30 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 82.959,00 USD – ein Plus von 1,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Apple 81.434,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Apple-Bilanz für Q4 2022 wird am 27.10.2022 erwartet. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 26.10.2023.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 6,10 USD je Apple-Aktie.

