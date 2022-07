Apple Aktie News: Apple zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Die Apple-Aktie konnte um 22.07.2022 16:22:00 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 151,58 EUR. Die Apple-Aktie legte bis auf 153,26 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 151,84 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 73.789 Apple-Aktien.

Am 05.04.2022 markierte das Papier bei 162,88 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 6,94 Prozent Plus fehlen der Apple-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.10.2021 bei 119,44 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 26,91 Prozent könnte die Apple-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 176,11 USD für die Apple-Aktie.

Am 28.04.2022 lud Apple zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Das EPS belief sich auf 1,52 USD gegenüber 1,40 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 97.278,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 89.584,00 USD in den Büchern standen.

Apple wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 28.07.2022 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 01.08.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Apple-Aktie in Höhe von 6,14 USD im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

