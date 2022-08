Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Apple am Vormittag ins Minus

Die Aktionäre schickten das Papier von Apple nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:22 Uhr 0,8 Prozent auf 169,90 EUR. Die Abwärtsbewegung der Apple-Aktie ging bis auf 169,20 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 169,38 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 3.067 Apple-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.08.2022 bei 172,66 EUR. Derzeit notiert die Apple-Aktie damit 1,60 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 119,44 EUR fiel das Papier am 05.10.2021 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 42,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 176,78 USD.

Am 28.07.2022 legte Apple die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,20 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,30 USD je Aktie vermeldet. Apple hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 82.959,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 81.434,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2022 erfolgen.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Apple ein EPS in Höhe von 6,10 USD in den Büchern stehen haben wird.

