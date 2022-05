Apple Aktie News: Apple am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Apple-Aktie wies um 24.05.2022 16:22:00 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,7 Prozent auf 129,12 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Apple-Aktie bis auf 128,80 EUR. Bei 130,54 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Apple-Aktien beläuft sich auf 158.992 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 162,88 EUR erreichte der Titel am 05.04.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 20,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 02.06.2021 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 101,36 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,39 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 179,78 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Apple am 28.04.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,52 USD gegenüber 1,40 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 97.278,00 USD – ein Plus von 8,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Apple 89.584,00 USD erwirtschaftet hatte.

Am 02.08.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Apple veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass Apple im Jahr 2023 6,58 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

