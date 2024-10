Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Apple am Nachmittag ins Minus

So entwickelt sich Apple

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Apple. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 229,45 USD.

Die Apple-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 0,6 Prozent auf 229,45 USD nach. Die Apple-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 228,43 USD ab. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 230,00 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1.500.493 Apple-Aktien den Besitzer.

Bei 237,49 USD erreichte der Titel am 16.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Apple-Aktie somit 3,39 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 164,08 USD. Dieser Wert wurde am 20.04.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,49 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,989 USD. Im Vorjahr hatte Apple 0,940 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 235,99 USD für die Apple-Aktie aus.

Am 01.08.2024 hat Apple in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,40 USD. Im Vorjahresviertel hatte Apple 1,27 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 85,78 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Apple einen Umsatz von 81,80 Mrd. USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.10.2024 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Apple einen Gewinn von 6,71 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Handel in New York: NASDAQ 100 notiert zum Ende des Mittwochshandels im Minus

Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 verliert letztendlich

Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite schwächelt zum Ende des Mittwochshandels