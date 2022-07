Apple Aktie News: Apple reagiert am Mittwochmittag positiv

Die Apple-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 27.07.2022 12:22:00 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 150,88 EUR. Die Apple-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 151,30 EUR. Bei 150,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 15.775 Apple-Aktien umgesetzt.

Am 05.04.2022 markierte das Papier bei 162,88 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,37 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.10.2021 bei 119,44 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,32 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Apple-Aktie.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Apple-Aktie bei 176,11 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Apple am 28.04.2022. In Sachen EPS wurden 1,52 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Apple 1,40 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 97.278,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 89.584,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.07.2022 veröffentlicht. Apple dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 01.08.2023 präsentieren.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Apple ein EPS in Höhe von 6,14 USD in den Büchern stehen haben wird.

