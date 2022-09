Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple tendiert am Dienstagnachmittag fester

Die Apple-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 159,02 EUR. Der Kurs der Apple-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 160,38 EUR zu. Bei 158,18 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 44.635 Apple-Aktien.

Am 19.08.2022 markierte das Papier bei 172,66 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 7,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 05.10.2021 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 119,44 EUR. Abschläge von 33,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 177,11 USD für die Apple-Aktie aus.

Am 28.07.2022 legte Apple die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,20 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,30 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 82.959,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 1,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 81.434,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 03.11.2022 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Apple veröffentlicht werden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 6,10 USD je Aktie belaufen.

