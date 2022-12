Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Apple am Nachmittag ins Minus

Das Papier von Apple befand sich um 04:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,7 Prozent auf 121,40 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Apple-Aktie bis auf 121,40 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 124,58 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 36.212 Apple-Aktien.

Am 19.08.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 172,66 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Apple-Aktie somit 29,69 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 121,40 EUR am 27.12.2022. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,00 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Apple-Aktie bei 172,13 USD.

Apple veröffentlichte am 27.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,29 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Apple 1,24 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 90.146,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 83.360,00 USD in den Büchern standen.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Apple wird am 26.01.2023 gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 6,19 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

NASDAQ-Aktie Apple: Diese neuen Produkte erwarten Apple-Fans in 2023

Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, AppleTV+ und Co.: Diese Highlights hält das Streamingjahr 2023 parat

IPOs: Diese Unternehmen wollen sich 2023 auf das Börsenparkett wagen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc.

Bildquellen: Andrey Bayda / Shutterstock.com