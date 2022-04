Apple Aktie News: Apple am Donnerstagvormittag fester

Im Frankfurt-Handel gewannen die Apple-Papiere um 07:32 Uhr 0,8 Prozent.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.04.2022 bei 162,98 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Apple-Aktie derzeit noch 8,80 Prozent Luft nach oben. Am 14.05.2021 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 100,62 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 47,72 Prozent könnte die Apple-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Apple-Aktie bei 175,33 USD.

Am 27.01.2022 hat Apple in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2021 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 2,10 USD gegenüber 1,68 USD je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 123.945,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Apple einen Umsatz von 111.439,00 USD eingefahren.

Apple wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 28.04.2022 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2023-Ergebnisse wird von Experten am 02.05.2023 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Apple einen Gewinn von 6,53 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

