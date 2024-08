Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Mittwochnachmittag stärker

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Apple gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Apple-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 228,26 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Apple-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 228,26 USD nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Apple-Aktie bei 229,64 USD. Bei 227,91 USD eröffnete der Anteilsschein. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1.414.643 Apple-Aktien den Besitzer.

Am 16.07.2024 markierte das Papier bei 237,23 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Apple-Aktie 3,93 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 164,08 USD. Dieser Wert wurde am 20.04.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,12 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Apple seine Aktionäre 2023 mit 0,940 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,991 USD je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 214,67 USD.

Am 01.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,40 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,27 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 85,78 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 81,80 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Apple am 24.10.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Apple einen Gewinn von 6,70 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

