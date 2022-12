Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple wird am Freitagvormittag ausgebremst

Um 09:22 Uhr fiel die Apple-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 121,20 EUR ab. Der Kurs der Apple-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 121,00 EUR nach. Bei 121,02 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.396 Apple-Aktien.

Am 19.08.2022 markierte das Papier bei 172,66 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 29,80 Prozent könnte die Apple-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 29.12.2022 Kursverluste bis auf 118,82 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,00 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 172,13 USD.

Am 27.10.2022 legte Apple die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,29 USD gegenüber 1,24 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 90.146,00 USD gegenüber 83.360,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Apple dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 26.01.2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 6,19 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

An Weltbörsen kein deutsches Unternehmen mehr unter "Top 100"

Hot Stocks heute: Apple und Tesla an wichtigen Unterstützungen

Platz 1 verteidigt: Die wertvollsten Unternehmen der Welt 2022

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc.

Bildquellen: Denis Kuaev / Shutterstock,.com