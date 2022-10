Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Um 04:22 Uhr fiel die Apple-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 154,84 EUR ab. Die Apple-Aktie sank bis auf 153,58 EUR. Bei 155,98 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 72.053 Apple-Aktien umgesetzt.

Am 19.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 172,66 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,32 Prozent könnte die Apple-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 17.06.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 123,86 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Apple-Aktie 25,01 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 175,50 USD für die Apple-Aktie.

Am 27.10.2022 hat Apple in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,29 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,24 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 90.146,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Apple einen Umsatz von 83.360,00 USD eingefahren.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.01.2023 veröffentlicht.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,32 USD je Apple-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Darum ist es für Investoren oft ein Fehler frühzeitig Gewinne mitzunehmen

Apple mit Rekordumsatz und überzeugendem Gewinn: Apple-Aktie an der NASDAQ fester

Alphabet-Aktie gibt nach: Google Play gerät ins Visier der EU-Kartellbehörden

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com