Apple macht Anrufe und Mails von Firmen besser erkennbar

CUPERTINO (dpa-AFX) - Apple will seine Geräte als Marketing-Plattform für kleine und mittlere Unternehmen attraktiver machen. Bisher konnten über den Dienst Apple Business Connect Unternehmen mit stationären Geschäften Karteikarten mit Fotos und Informationen wie Öffnungszeiten vor allem zur Anzeige in Apples Karten-App erstellen. Künftig werden auch reine Online-Unternehmen Profile anlegen können.

Dadurch werden ihre E-Mails in der hauseigenen Mail-App auf Apple-Geräten auffälliger mit einem Logo präsentiert. Im kommenden Jahr soll zudem der Firmenname von Unternehmen mit einem Business-Profil automatisch bei Anrufen angezeigt werden können, wenn sie ihre Kunden anrufen.

Apple verifiziert die Angaben mithilfe von Software und Prüfern. Der iPhone-Konzern hat mehr als eine Milliarde Geräte in den Händen seiner Kunden. Das macht sie zu einer wichtigen Plattform für Firmen, um ihre Kunden zu erreichen. Apple konkurriert damit auch mit Google (Alphabet C (ex Google)) und dem Facebook-Konzern Meta (Meta Platforms (ex Facebook)), die unter anderem kleinen und mittleren Unternehmen eine Schnittstelle zu Verbrauchern bieten wollen./so/DP/zb