• Apple-Aktie auf der Zielgeraden zur 2-Billionen-Dollar-Marktkapitalisierung• Apple-CEO, Tim Cook, nun Milliardär• Cook möchte große Teile seines Vermögens spenden

Apple als Krisengewinner

Das COVID-19-Quartal brachte neben vielen wirtschaftlichen Verlieren auch einige Gewinner hervor. Allen voran profitierte der US-amerikanische Hard- und Softwareentwickler Apple von der "Stay-at-Home"-Politik des Corona-bedingten Lockdowns. Der Wert von Apple-Anteilsscheinen kletterte allein in der ersten Augustwoche um fast fünf Prozent nach oben und brachte den Konzern damit an die Schwelle zu einem Meilenstein: Einem Börsenwert von zwei Billionen US-Dollar. Diese Entwicklung wirkt sich auch auf die finanzielle Situation des Apple CEOs, Tim Cook, aus, der sich durch die massive Erhöhung der Marktkapitalisierung nun als Mitglied eines elitären Clubs bezeichnen darf. Er gehört nun zu einer kleinen Gruppe von Milliardären, die ihr Vermögen weder geerbt noch durch die Gründung eines eigenen Unternehmens erlangt haben, sondern dieses als Angestellte erwirtschafteten.

Apple-Höhenflug durch Cook als Geschäftsführer

Cook stieg vor rund neun Jahren zum Geschäftsführer des Unternehmens auf, nachdem Apple-Mitbegründer, Steve Jobs, krankheitsbedingt von diesem Posten zurücktreten musste. Der Börsenwertwert des Konzerns lag zu diesem Zeitpunkt bei ca. 350 Milliarden US-Dollar. Mit Cook an der Spitze erlebte Apple in den vergangenen Jahren jedoch einen wahren Höhenflug, der dem Unternehmen einige Rekorde in Sachen Börsenwert einbrachte. Auch das Vermögen Cooks, der laut Bloomberg derzeitig 847.969 Aktien im Wert von 375 Millionen US-Dollar besitzt, erhöhte sich laut Schätzungen dadurch auf über eine Milliarde US-Doller. Unter Berücksichtigung vergangener Aktienverkäufe sowie Dividenden und anderer Vergütungen kommen zu den 375 Millionen US-Dollar laut Bloomberg-Experten weitere 650 Millionen US-Dollar hinzu.

Cook setzt sich für wohltätige Zwecke ein

2015 machte Cook bekannt, dass er große Teile seines Vermögens für wohltätige Zwecke einsetzen wolle. Er habe bereits Apple-Aktien im Wert von mehreren Millionen US-Dollar gespendet und hätte einstweilen weitere Spenden geleistet, die er jedoch nicht bekannt machte, so Bloomberg weiter. Diese Tatsache berücksichtigend, besteht also die Möglichkeit, dass sein Vermögen bereits wieder unter einer Milliarde US-Dollar liegt.

Inna Warkus / Redaktion finanzen.net

