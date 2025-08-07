Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Vormittag mit Abschlägen

Aramco (Saudi Aramco) im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Aramco (Saudi Aramco). Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SAU-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 23,21 SAR abwärts.

Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie rutschte in der SAU-Sitzung um 09:07 Uhr um 0,2 Prozent auf 23,21 SAR ab. In der Spitze büßte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bis auf 23,20 SAR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 23,25 SAR. Zuletzt wurden via SAU 487.645 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.12.2024 bei 29,00 SAR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie somit 19,97 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.09.2025 (23,10 SAR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie 0,47 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Aramco (Saudi Aramco)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,32 SAR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Aramco (Saudi Aramco) 1,78 SAR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Aramco (Saudi Aramco) am 05.08.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,35 SAR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,44 SAR je Aktie generiert. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 13,49 Prozent auf 407,14 Mrd. SAR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 470,61 Mrd. SAR erwirtschaftet worden.

Am 04.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Aramco (Saudi Aramco) möglicherweise am 10.11.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,50 SAR je Aramco (Saudi Aramco)-Aktie.

