Shutdown-Ende naht: DAX zurückhaltend -- Porsche verdient weniger -- SoftBank trennt sich von NVIDIA-Aktien -- HENSOLDT, Rheinmetall, RENK, Apple, Berkshire, United Internet, DroneShield im Fokus
Blick auf Aramco (Saudi Aramco)-Kurs

Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) stabilisiert sich am Mittag

11.11.25 12:04 Uhr
Die Aktie von Aramco (Saudi Aramco) hat am Dienstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie notierte im SAU-Handel zuletzt bei 25,92 SAR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Aramco (Saudi Aramco)
Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:49 Uhr die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SAU bei 25,92 SAR. Den Tageshöchststand markierte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bei 25,96 SAR. Die höchsten Verluste verbuchte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bis auf 25,82 SAR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 25,90 SAR. Die Anzahl der bisher gehandelten Aramco (Saudi Aramco)-Aktien beläuft sich auf 4.379.054 Stück.

Am 19.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 29,00 SAR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie liegt somit 10,62 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 23,04 SAR am 11.09.2025. Abschläge von 11,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,78 SAR an Aramco (Saudi Aramco)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,32 SAR.

Am 04.11.2025 äußerte sich Aramco (Saudi Aramco) zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,40 SAR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Aramco (Saudi Aramco) ein EPS von 0,40 SAR je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 10,00 Prozent auf 418,16 Mrd. SAR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 464,63 Mrd. SAR in den Büchern gestanden.

Am 10.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 08.03.2027 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Aramco (Saudi Aramco)-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,53 SAR fest.

Redaktion finanzen.net

