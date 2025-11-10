Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Vormittag mit kaum veränderter Tendenz

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Aramco (Saudi Aramco) zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Bei der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SAU-Handel hat das Papier einen Wert von 25,72 SAR.

Zum Vortag unverändert notierte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie um 09:07 Uhr im SAU-Handel bei 25,72 SAR. Bei 25,76 SAR markierte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie sank bis auf 25,56 SAR. Bei 25,68 SAR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 1.997.336 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien gehandelt.

Bei 29,00 SAR erreichte der Titel am 19.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,75 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie. Am 11.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,04 SAR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,42 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,32 SAR. Im Vorjahr erhielten Aramco (Saudi Aramco)-Aktionäre 1,78 SAR je Wertpapier.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Aramco (Saudi Aramco) am 04.11.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,40 SAR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,40 SAR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 10,00 Prozent auf 418,16 Mrd. SAR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 464,63 Mrd. SAR gelegen.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Aramco (Saudi Aramco) wird am 10.03.2026 gerechnet. Am 08.03.2027 wird Aramco (Saudi Aramco) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,53 SAR je Aktie in den Aramco (Saudi Aramco)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Aramco (Saudi Aramco)-Aktie

Ausblick: Aramco (Saudi Aramco) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Erste Schätzungen: Aramco (Saudi Aramco) präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ausblick: Aramco (Saudi Aramco) präsentiert Quartalsergebnisse