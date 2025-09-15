Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Dienstagvormittag billiger

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Aramco (Saudi Aramco) gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie notierte zuletzt im SAU-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 23,17 SAR.

Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie notierte im SAU-Handel um 09:07 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 23,17 SAR. Das Tagestief markierte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bei 23,16 SAR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 23,20 SAR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 429.852 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien.

Am 19.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 29,00 SAR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie damit 20,10 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 23,04 SAR erreichte der Anteilsschein am 11.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie damit 0,56 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Aramco (Saudi Aramco)-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,78 SAR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,33 SAR belaufen.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Aramco (Saudi Aramco) am 05.08.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,35 SAR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,44 SAR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 13,49 Prozent zurück. Hier wurden 407,14 Mrd. SAR gegenüber 470,61 Mrd. SAR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Aramco (Saudi Aramco) am 04.11.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 10.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Aramco (Saudi Aramco) im Jahr 2025 1,51 SAR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

