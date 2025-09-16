Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) gewinnt am Mittwochmittag an Fahrt

Blick auf Aramco (Saudi Aramco)-Kurs

Die Aktie von Aramco (Saudi Aramco) zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Aramco (Saudi Aramco) zulegen und verteuerte sich in der SAU-Sitzung um 0,9 Prozent auf 23,55 SAR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Aramco (Saudi Aramco) nach oben. Im SAU-Handel gewann die Aktie um 11:49 Uhr 0,9 Prozent auf 23,55 SAR. Der Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 23,63 SAR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 23,35 SAR. Bisher wurden heute 4.112.733 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien gehandelt.

Am 19.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,00 SAR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,14 Prozent. Bei 23,04 SAR fiel das Papier am 11.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie 2,17 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,33 SAR, nach 1,78 SAR im Jahr 2024.

Aramco (Saudi Aramco) gewährte am 05.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,35 SAR. Im letzten Jahr hatte Aramco (Saudi Aramco) einen Gewinn von 0,44 SAR je Aktie eingefahren. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 13,49 Prozent auf 407,14 Mrd. SAR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 470,61 Mrd. SAR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 04.11.2025 dürfte Aramco (Saudi Aramco) Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Aramco (Saudi Aramco) rechnen Experten am 10.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,51 SAR je Aramco (Saudi Aramco)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Aramco (Saudi Aramco)-Aktie

Ausblick: Aramco (Saudi Aramco) präsentiert Quartalsergebnisse

Erste Schätzungen: Aramco (Saudi Aramco) präsentiert Quartalsergebnisse

Ausblick: Aramco (Saudi Aramco) gewährt Anlegern Blick in die Bücher