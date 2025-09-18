Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Montagvormittag stabil

Kursverlauf

Die Aktie von Aramco (Saudi Aramco) zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie im SAU-Handel und tendierte zuletzt bei 24,93 SAR.

Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie zeigte sich um 09:07 Uhr im SAU-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 24,93 SAR an der Tafel. Der Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 24,96 SAR zu. Im Tief verlor die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bis auf 24,86 SAR. Mit einem Wert von 24,93 SAR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über SAU wurden im bisherigen Handelsverlauf 720.274 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 19.12.2024 auf bis zu 29,00 SAR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie somit 14,03 Prozent niedriger. Am 11.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,04 SAR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,58 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Aramco (Saudi Aramco)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,32 SAR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Aramco (Saudi Aramco) 1,78 SAR aus.

Am 05.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,35 SAR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Aramco (Saudi Aramco) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,44 SAR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Aramco (Saudi Aramco) 407,14 Mrd. SAR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 13,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 470,61 Mrd. SAR umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 04.11.2025 dürfte Aramco (Saudi Aramco) Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 10.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,51 SAR je Aramco (Saudi Aramco)-Aktie.

