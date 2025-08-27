Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Anleger greifen bei Aramco (Saudi Aramco) am Vormittag zu

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Aramco (Saudi Aramco). Das Papier von Aramco (Saudi Aramco) legte zuletzt zu und stieg im SAU-Handel um 0,2 Prozent auf 23,79 SAR.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von Aramco (Saudi Aramco) zulegen und verteuerte sich in der SAU-Sitzung um 0,2 Prozent auf 23,79 SAR. Bei 23,79 SAR erreichte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 23,76 SAR. Der Tagesumsatz der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie belief sich zuletzt auf 329.736 Aktien.

Bei 29,00 SAR markierte der Titel am 19.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,90 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 21.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 23,62 SAR. Derzeit notiert die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie damit 0,72 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Aramco (Saudi Aramco)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,78 SAR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,32 SAR aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Aramco (Saudi Aramco) am 05.08.2025. Das EPS wurde auf 0,35 SAR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,44 SAR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 407,14 Mrd. SAR – das entspricht einem Abschlag von 13,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 470,61 Mrd. SAR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 04.11.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Aramco (Saudi Aramco)-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 10.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,50 SAR je Aktie in den Aramco (Saudi Aramco)-Büchern.

