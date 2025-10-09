Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Vormittag im Aufwind

Aramco (Saudi Aramco) im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Aramco (Saudi Aramco). Zuletzt stieg die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie. In der SAU-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 24,90 SAR.

Das Papier von Aramco (Saudi Aramco) legte um 09:07 Uhr zu und stieg im SAU-Handel um 0,1 Prozent auf 24,90 SAR. Der Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 24,94 SAR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 24,87 SAR. Zuletzt wechselten via SAU 598.322 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (29,00 SAR) erklomm das Papier am 19.12.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie somit 14,14 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,04 SAR. Dieser Wert wurde am 11.09.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,47 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten Aramco (Saudi Aramco)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,78 SAR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,32 SAR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Aramco (Saudi Aramco) am 05.08.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,35 SAR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,44 SAR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 13,49 Prozent auf 407,14 Mrd. SAR. Im Vorjahresviertel hatte Aramco (Saudi Aramco) 470,61 Mrd. SAR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 04.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Aramco (Saudi Aramco)-Anleger Experten zufolge am 10.11.2026 werfen.

In der Aramco (Saudi Aramco)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,50 SAR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

