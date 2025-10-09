DAX24.660 +0,3%Est505.644 -0,1%MSCI World4.352 ±0,0%Top 10 Crypto16,79 -2,9%Nas23.043 +1,1%Bitcoin105.158 -0,9%Euro1,1617 -0,1%Öl65,91 -0,3%Gold4.041 +0,1%
Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Donnerstagmittag gefragt

09.10.25 12:06 Uhr
Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Donnerstagmittag gefragt

Die Aktie von Aramco (Saudi Aramco) gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie im SAU-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 24,90 SAR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Aramco (Saudi Aramco)
24,86 SAR -0,01 SAR -0,04%
Charts|News|Analysen

Um 11:49 Uhr sprang die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie im SAU-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 24,90 SAR zu. Bei 24,96 SAR markierte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 24,87 SAR. Der Tagesumsatz der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie belief sich zuletzt auf 2.882.305 Aktien.

Am 19.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,00 SAR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie mit einem Kursplus von 16,47 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 23,04 SAR am 11.09.2025. Mit Abgaben von 7,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten Aramco (Saudi Aramco)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,78 SAR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,32 SAR.

Am 05.08.2025 legte Aramco (Saudi Aramco) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,35 SAR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Aramco (Saudi Aramco) 0,44 SAR je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Aramco (Saudi Aramco) 407,14 Mrd. SAR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 13,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 470,61 Mrd. SAR umgesetzt worden.

Die Aramco (Saudi Aramco)-Bilanz für Q3 2025 wird am 04.11.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Aramco (Saudi Aramco) rechnen Experten am 10.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,50 SAR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

